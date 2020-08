"Sería positivo extender el horario", dijo encargado de un bar

El concejal del PRO, Maximiliano Rodríguez Paulín, presentó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante de Paraná, considere tratar una extensión del horario de atención de locales gastronómicos de la capital entrerriana.Según considera Rodríguez Paulín en su iniciativa, "luego de más 5 meses de cuarentena y distanciamiento social, bares, cafés y restaurantes, pelean por mantener en pie sus negocios. Han sido meses duros sin poder pagar el alquiler, la luz, el gas, los impuestos, pero sobre todo más de 5 meses de no generar los ingresos necesarios para sostener sus gastos cotidianos", señala entre sus fundamentos.Consultado al respecto, Cristian, encargado de un bar ubicado en la tradicional esquina de Buenos Aires y Alameda de la Federación, dijo que la extensión sería positiva, y sería beneficiosa tanto para el sector como para los clientes.Actualmente el horario de atención en el rubro gastronómico es de 12 a 19.Desde que fueron habilitados a funcionar, Cristian indicó aque "tenemos una buena respuesta de la gente, se adecuan bien al protocolo, los cuidados se han intensificado y lo han hecho hábito. 8 de cada 10 traen su alcohol en gel para la mesa. Se ha logrado un ambiente donde pueden venir y estar tranquilos".Sobre ampliarla atención, dijo que "hasta las 23 es un horario prudente, que ya lo veníamos manejando cuando nos habilitaron la primera vez. La gente tuvo una buena respuesta y respetó los horarios y es otra manera de trabajar, para nosotros es un poco más habitual a la de un bar o restaurant. Sería positivo extender el horario, ya que los cuidados van a ser los mismos y no habría complicaciones, pero está en manos de las autoridades". Además hay que tener en cuenta que se vienen días más cálidos y agradables, también para ocupar los espacios al libre de cada uno de los lugares.Respecto a la asistencia, Cristian contó que "la gente asiste mucho al mediodía y los fines de semana es como que hacen un after office, después de las 17 viene todo el mundo, pero a las 19 está el corte y es cuando recién los clientes se están acomodando. Sería bueno extender la atención para que la gente lo disfrute un poco más".Finalmente, dijo la mejora en la actividad "ha sido paulatina, como saben que estamos abiertos todos los días la gente va respondiendo bien, es mucho mejor que estar solamente con delivery".