Covid 19 en Paraná: "El inconveniente sigue estando en las reuniones sociales"

Según el informe epidemiológico emitido por autoridades sanitarias de la provincia, la ciudad de Paraná superó este jueves los 100 casos positivos de coronavirus y el total hasta la fecha asciende a 1497. La cifra concentra más de la mitad del total provincial: 2.695."En Paraná, un día tenés 60 casos, otro día 20 y otro día 100, pero eso tiene que ver con la cantidad de hisopados, como se clasifica y brinda la información la cual se monitorea de forma permanente con las autoridades del COES provincial y el Ministerio de Salud. Nosotros siempre vamos a estar abiertos, colaborativos a trabajar día a día, cuidando la salud de los paranaenses pero también cuidando que no nos enfermemos porque es necesario seguir trabajando", expresó el Jefe Comunal en diálogo conSobre la actividad comercial y productiva, Bahl afirmó que "está verificado en las decenas de inspecciones que hemos realizado, más de 4000, que el sector que está utilizando los protocolos no tienen ningún tipo de inconveniente". Y agregó: "Cada una de esas inspecciones se han hecho, a veces hasta tres por día, y hemos verificado un cumplimiento del 99 por ciento. El inconveniente sigue estando en el distanciamiento, en las reuniones sociales, pero eso depende del cuidado de cada uno de nosotros. Si no nos enfermamos, podemos seguir trabajando".