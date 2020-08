Desocupados y destruidos, así decaen los locales del ex hipódromo de Paraná, ubicados sobre avenida Alamafuerte."Hay varios locales desocupados y no creo que los vayan a ocupar porque esta cuadra no tiene buenos antecedentes por las inundaciones que se producen cada vez que llueve, y muchos le escapan a eso", avizoró aSergio, uno de los comerciantes que resiste con una actividad en esa zona de la capital entrerriana.En una recorrida depor la galería, se advirtió cómo muchos de los locales permanecen en alquiler y otros destrozados; de hecho, son utilizados como refugio para personas en situación de calle.La caída, lenta e irreversible del Jockey Club de Paraná comenzó en los años 90. Fue como consecuencia de una actividad que dejó de ser rentable, y de que no supo aggiornarse a los tiempos.En aquellos años sufrió su primera mutilación. Ya con síntomas de crisis, se construyó la galería comercial sobre avenida Almafuerte, para oxigenar las ya deterioradas arcas del Jockey Club.Dos décadas más tarde, las imágenes muestran lo que quedó del esplendor que supo tener el paso de compras.