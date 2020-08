Repuestos de motos: "La inflación no es solo en pesos, sino también en dólares"

"Salvando que la gente le escapa a los operativos de tránsito, que hay muy seguido por acá, vamos bien con las ventas", dijo aSergio, responsable de un local de venta de repuestos de motos situado en Avenida Almafuerte. Dio cuenta de que se han adquirido muchos repuestos y lo adjudicó a la falta de transporte público que afectó a la capital entrerriana durante varias semanas.Sobre los elementos de seguridad, admitió que a los motociclistas "no les importa mucho el tipo de casco. Por más que uno les diga que no son para motos, no les interesa mucho. Lo mismo sucede con los escapes. Hay algunos que están prohibidos, pero siguen preguntando".Admitió que "siempre" se ha pensado más en el costo que en la seguridad. Y lamentó que "por ahí, sobre todo la gente joven, no toma conciencia. Los cascos homologados cuestan desde 1.900 pesos para arriba. Es lo único indispensable para la seguridad"."En un comienzo la pandemia nos cambió mucho. Hoy está un poco normalizado. Es difícil que la gente quede esperando en la puerta cuando hace frío o hay mucho sol. Pero la gente también se va acostumbrando", expresó Sergio.Tras resaltar que "hoy la moto es el medio más económico y rápido para movilizarse", manifestó que "rodo está atado al valor del dólar, e incluso hay aumentos en dólares. Es decir que la inflación no solamente es en pesos, sino también en dólares. Uno se da vuelta y los precios cambian".