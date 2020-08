La radiofonía argentina cumple 100 años: "Es magia pura", destacó locutora

"Es magia pura"

Se cumplen hoy 100 años desde que los entonces estudiantes de Medicina Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica fueron los artífices de la primera transmisión radiofónica masiva.Aquel grupo de curiosos, que puso al aire Parsifal, de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, no imaginaba que ese acto terminaría en proeza."Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal", se expresa en el audio histórico de aquella primera transmisión."La radiofonía argentina cumple 100 años de la primera transmisión de los Locos de la Azotea", comunicó ala locutora paranaense Fernanda Dambrine al asegurar que "la radio es magia pura".Si bien comentó el medio atravesó "un largo trayecto con cambios", la trabajadora de LT 14 valoró que "no cambió la esencia de la radio, la comunicación, y ya no es un ida y vuelta porque somos uno con la radio"."Hay que tenerle respeto al oyente", encomendó Dambrine. Según relevó, la mejor noticia que quisiera dar fue: "Se terminó la pandemia".