"El humor me salvó de muchas situaciones", expresó a Elonce TV Favio Vides

Favio Vides, es un reconocido artista y productor que nació en Tandil, pero se vino a vivir a Paraná. Ademas, es referente del teatro de revistas y music hall en la zona.



"Estamos festejando el día, actuando, aprovechando que los protocolos lo permiten. Realizamos ensayos con poca gente y con escenas puntuales. Le hacemos honor a la actividad artística", expresó a Elonce TV el artista.



Este día se celebra por "San Ginés de Roma, un actor de siglo III D.C, que hizo una parodia de un bautismo. Según cuenta la historia, en ese momento el sintió que se tenía que convertir al cristianismo. El emperador nunca le creyó y pensó que se estaba burlando y lo condenaron a la muerte".



"Este actor, fue el creador de las máscaras de la comedia y la tragedia. Me siento un hombre apasionado en lo que hago y uno tiene que volver a la casa pensado que dio lo mejor", dijo.



Sobre sus inicios, comentó que "de chicos veía los teleteatro y quería hacer eso, no sabía ni como se llamaba. Me explicaron lo de la actuación y ahí supe que de grande me quería dedicar a eso".



"A medida que avanza en este camino, comencé a sentir lo que podía hacer. Cuando te formas artísticamente, te das cuenta que los limites cada vez son menos y que no tenes techo", mencionó.



Al respecto de la situación que atraviesa el arte con la pandemia, señaló: "Estamos en continuo contacto con los colegas de Paraná, y hay muchas realidad diferentes. Te encontrar con personas que la están pasando mal, porque no tiene otro ingreso que la actuación".



"El humor me ha salvado de muchas situaciones, porque tratamos de descomprimir. En eso salí a mi papá, que siempre veía siempre el vaso medio lleno", expresó.



Durante la pandemia, el actor se reinventó y abrió un negocio: "Junto a mi hijo, tenemos un emprendimiento, pusimos un almacén y verdulería. Él atiende el local y yo soy el cadete", finalizó.