El merendero "Niños con futuro", que está ubicado en Avenida Don Bosco y Pasaje Scapelatto de Paraná fue fundado "hace dos años. Lo hice viendo la necesidad en esta zona. No se recibía ayuda de ningún tipo. Se necesitaba un nexo para acompañar a las familias para que tengan un sustento en la mesa", relató a Elonce TV, Oscar Biancheri.



"Todo cuesta; al principio fue todo difícil. Pero la voluntad ayudó a que empresas, comercios y particulares se sumen. He tenido la suerte que me acompañen", indicó.



En el merendero respetan el protocolo debido a la pandemia. "Los chicos concurren a retirar las viandas. Se trata de unos 40 chicos", dijo.

Las viandas se entregan los días jueves, viernes y sábado, al mediodía.



Para comunicarse con Biancheri, para coordinar donaciones, puden hacerlo al 3434754306. Elonce.com.