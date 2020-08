Violento asalto: "Esperamos que no salga, sino nos encerramos nosotros"

Un violento asalto en un local de ropa, sucedió este martes en calle Martín de Moussy de Paraná. El hecho quedó registrado por las cámaras de lugar.Durante este miércoles, tanto los dueños como la empleada recibieron muestras de cariño por parte de los vecinos., Norma, dueña del negocio asaltado."Parece que el delincuente es nuevo en el barrio. Yo le quiero decir a los vecinos que estén alerta, porque esa persona tiene la costumbre de delinquir y como robó acá lo puede hacer en otros lugares", dijo.Por su parte, Glenda hija de la dueña, señaló que "según nos informaron los vecinos, la mujer tiene un hijo y ya está en libertad, no así la pareja".Y agregó: "Esperamos que no salga, porque si es así, los que nos vamos a tener que encerrar somos nosotros. Que es como estamos viviendo, el delincuente afuera y nosotros adentro".Sobre el estado de empleada, el dueño comentó que "gracias a Dios no le sucedió nada grave, más que el golpe y el susto que pasó. Todo el tiempo la amenazaron con el cuchillo en el cuello, estaba tirada en el suelo y le había tapado la boca"."No fue solamente hurto, la privaron de la libertad. Desde la puerta del negocio prácticamente la tiraron hasta el mostrador y la azotaron contra el suelo", agregó.Sobre el accionar de la policía, Norma destacó que "se portaron muy bien, vinieron rapidísimos y fueron muy atentos. Estamos re agradecidos".Según supo, el delincuente a la hora de ser detenido, negó todo y estaba desarmado.Al respecto, Norma mencionó que "hay que tener coraje para asaltar de esa manera. La empujó de una forma, que si me agarra a mí con los problemas que tengo, no sé qué podría haber pasado".Por su parte, el esposo comentó: "Lo del delincuente es una actuación, porque el día anterior estuvo mirando el local y cuando observó que había una cámara, donde apoyaba la mano después limpiaba, para que no queden huellas"."Vino a mirar el escenario, después que se haga la víctima no lo hace bueno. Porque la actitud que tuvo de venir un día antes a estudiar el escenario, para después venirse preparado, es de vivo"."Según nos dijeron los vecinos, es una persona agresiva, tiene denuncias de violencia de género. La mujer que lo acompañó es otra víctima de él, porque estuvo parada en un rincón llorando", indicó Glenda.