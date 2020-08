Cayeron un 50% las consultas ginecológicas y médicos alertan sobre los riegos

Los controles ginecológicos son fundamentales para detectar algún tipo de enfermedad que, atendida a tiempo, puede curarse. Sobre todo cuando se trata de patologías graves, como el cáncer de mama y de cuello de útero.



"Las personas mayores tiene miedo de asistir a los médicos en este tiempo de pandemia y por ese motivo dejan de hacerle los estudios en tiempo y forma. Además, lo pacientes que tenían que realizarse alguna biopsia o análisis especifico, retrasan su consulta", expresó a Elonce TV Jose Eduardo Moya, del Centro de Medicina fetal y ginecología.



"En líneas generales, sabemos que en los consultores bajo un 50% las consultas y a su vez, hay menos pacientes de los controles habituales. La demora en los tratamientos puede llegar a ser muy peligroso para la paciente", dijo.



Y agregó que "en los consultorios estamos dando turnos espaciados, para que en la sala de espera no se junten más de una o dos personas. Le damos todos los resguardos necesarios. Todo lo que sea a tiempo puede salvar o prevenir la vida de cualquier mujer".



"Queremos que asistan, porque el estudio del Papanicolaou es el segundo cáncer en la mujer y no tiene síntomas. Es muy traicionero porque se encuentra en el cuello del útero y las lesiones premalignas son muy fácil de curar", explicó.



"Pero si la paciente no viene a tiempo, va ser más difícil el diagnóstico y el tratamiento. En cambio en el cáncer de mama, la paciente puede realizarse los estudios de manera más fácil. La clave es no abandonarse y realizarse los análisis a tiempo, un diagnóstico temprano puede curarse".



Al respecto dijo que "las obras sociales están autorizando estos estudios, entonces es responsabilidad de las pacientes concurrir al consultorio".



La detención temprana "es el mejor camino, los tratamientos avanzado mucho y se han disminuido la parte quirúrgica, ya que la parte farmacológica y bioquímica avanzó mucho".



Al finalizar, explicó que "en el mundo van a seguir avanzando, ya que va haber un tratamiento específico para cada paciente en cualquier tipo de tumor y el ADN nos indica como prevenir algunas patologías".