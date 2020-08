El descargo de Banco Nación por las filas de beneficiarios del IFE en Paraná

Las largas filas de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) motivaron a inspectores municipales a intimar a la sucursal de Banco Nación en Paraná por "no prever la situación para evitarla, o controlarla".Al respecto, el secretario general de la Asociación La Bancaria, Juan Carlos Navarro, explicó aque la aglomeración de personas "era la prevista y seguirá ocurriendo"."El Banco no tiene personal para estar ubicando y diciéndole a las personas que mantengan las distancias; los pagos a los beneficiarios son decisiones que se toman en otro nivel, y el trabajador bancario las tiene que llevar a cabo", aseguró.Y agregó: "Indudablemente se tienen que generar estas filas porque no hay ni el personal suficiente ni el lugar físico para dar una respuesta en el corto plazo"."Desde las puertas para afuera, si la gente no toma las precauciones, ya no es responsabilidad del Banco", se desligó Navarro y cargó responsabilidades sobre las autoridades gubernamentales: "El municipio o la provincia deberían tomar los recaudos porque saben que se iba a pagar el IFE a determinada cantidad de beneficiarios. Se tendrían que haber organizado para evitar que las personas estén muy cercanas unas a otras"."Los empleados del Banco no están todos disponibles únicamente para el pago del IFE, porque la clientela de la sucursal también tiene que ser atendida", sentenció el bancario. Además, mencionó que "se podría hacer una distribución más equitativa de los beneficiarios de Anses para evitar que todos se concentren en Banco Nación".