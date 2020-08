"Paraná te canto algo", un proyecto de arte callejero que genera conciencia

La paranaense Agustina Walter lleva adelante este proyecto, en donde intenta dejar un mensaje en las calles de Paraná y generar conciencia entre los ciudadanos."Es un proyecto de arte callejero, pero que convive con otros proyectos de otros artistas de la ciudad de Paraná. Tiene como soporte la técnica del Paste up, que es en base a una pegatina", expresó aAgustina Walter."Es una técnica bastante económica, que funciona bastante bien cuando alguien desplegar su arte en el calle. Desde mi punto de vista, viene a disputar el terreno de los muralistas, quienes pintan", dijo.Y agregó que "este proyecto tiene ver que con decir e interpelar un montón de cuestiones, de manera amigable. El arte callejero es una alternativa a la política. Mi proyecto nace a mitad del 2018, durante el gobierno de Macri, donde sus medidas me generaban una crisis y desestabilidad económica y social"."En ese momento yo manifestaba que tenía que decir lo que me pasaba, pero el mensaje estaba cargado de bronca. Entonces pensé `Quién tendrá ganas de escucharme´ y me pareció que la manera más saludable era decirlo en la calle", explicó.Al respecto dijo que "este proyecto genera una línea entre la facultad, el trabajo. Pase por muchos lugares de formación y eso me llevó a realizar esto. Junto a otros artistas estamos formando los que es Paraná Paste Up".