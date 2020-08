Comenzaron las inscripciones para el curso básico de canotaje en Paraná

Quemas en las islas

La escuela de canotaje, expedición y natación en aguas abiertas en Paraná abrió las inscripciones para el curso básico de canotaje. Además este año incorporaron un curso de SUP."Las inscripciones ya están abiertas, porque el curso comienza los primeros días de septiembre en distintos horarios", expresó aGuillermo Soldini."Los requisitos para poder anotarse al curso son: saber nadar y desplazarse con chaleco; ser mayor a 12 años; traer un certificado médico", dijo y agregó que "este año incorporamos un curso de SUP a la escuela, que es remar en tablas y también ya están abiertas las inscripciones".Para tomar el curso de SUP "las personas deben tener hecho el curso de canotaje, ya que es bastante completo y enseñamos todas las cuestiones relacionadas al rio, como la navegación y el clima".En tanto, Víctor Hugo Rodríguez, presidente de la escuela comentó que "Tenemos muchos contactos con las personas que viven en las islas. Estos días fueron complicados con el tema de los incendios en Santa Fe"."Por ahora se logró dominar un poco el fuego, pero hay árboles que quedan prendidos. Estamos esperando que no haya mucho viento para que no se vuelvan a encender esas brazas. Esperamos que llueva, así termina de apagar todo", indicó.