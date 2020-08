Día Nacional del Autismo: Buscan concientizar sobre la importancia de inclusión

Cada 25 de agosto, se conmemora el día Nacional del Autismo. Tanto los padres, como los profesionales buscan sensibilizar acerca de la importancia de la inclusión, pertenencia y cuidado de las personas autistas.



El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad.



"Tenemos un trabajo para tratar de concientizar a las persona, pero también todos los días en nuestros hogares. Con la pandemia, nuestros hijos, que suelen tener una rutina estricta, se vieron invadidos y algunos entraron en crisis", expresó a Elonce TV Marcela Tornelli, presidente de Asociación Padres de Autistas (APADEA).



"Ha sido una lucha, hemos tenido que contener y ser el soporte de varias familias, fue complejo y muchas veces tuvimos que pedir ayuda, porque no siempre el acompañamiento de los padres alcanza", dijo.



Y agregó que "ahora se habla de una condición dentro del espectro autista. Esto quiere decir que hay algo en su vida que no tomó por los caminos normales, lo que habitualmente puede hacer un niño de determinada edad, sino que hace otras cosas".



Antes esta situaciones "la familia entra en el circuito de ver que es lo que chico necesita. En tiempos de pandemias eso se complejiza, porque muchos chicos son de riesgo no tiene conciencia de los cuidadnos que deben tomar, entonces están en sus casas sin poder salir".



"Los padres debemos extremar los cuidados y recurrir a lugares como APADEA Central, que tiene talleres virtuales para que los padres puedan llevar esta situación", comentó.



Como asociación "nuestra tarea es brindar información, apoyo y acompañamiento. Pero también, tratamos de ayudar porque hay mucha información que es falsa, los padres antes un diagnóstico de autismo, los padres tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos".



Al respecto dijo que "los niños con autismo tienen muchas dificultades más allá de la discapacidad. Ellos no pueden acceder a su derecho de salud y tratamientos, porque las obra sociales no los cubren o tiene tanto retraso que los profesiones se niegan a trabajar con las coberturas".



"No solo tenemos obstáculos de barreras físicas, sino también políticas que impiden que nuestros hijos tengan el mejor de los desarrollos", finalizó.