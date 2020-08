Día del Peluquero: "Uno tiene mucha pasión por lo que hace"

Tendencias

Este 25 de agosto se conmemora a nivel mundial el Día del Peluquero, una profesión se expandió notablemente en las últimas décadas, de la mano de un culto a la belleza que se fue transformando a lo largo de los años en función de las necesidades y demandas propias de cada época y de cada cabeza.En 1945 se creó la Federación Entrerriana de Peluqueros, Peinadores y Afines, quienes impulsaron una legislación que los regule y es por ello que Entre Ríos se destaca por ser la primera provincia en obtener de una Ley profesional de Peluquería, en 1961. Se trata de una norma fundante tanto a nivel provincial como nacional, ya que fue una normativa visionaria que sienta las bases para otros proyectos.En diálogo con el programade, el peluquero Germán Engelberger, contó por qué eligió esta profesión, cómo fue el regreso a la actividad tras el aislamiento por la emergencia sanitaria ante el Covid 19 y las tendencias que se vienen."Me gustó y me decidí a estudiar, a pesar de la contra que tenía de mi padre que no quería que estudiara peluquería", recordó el estilista y destacó la importancia de poder "hacer lo que a uno le gusta, trabajar cómodo, uno tiene mucha pasión por lo que hace".Sobre el trabajo en la peluquería, más allá de la actividad en sí, Engelberger indicó que "hay que saber llevar a la gente, escucharla y muchas veces darle una solución, es lindo. La gente te cuenta de todo, desde problemas con los chicos, con las parejas".En relación a los meses en los cuales la actividad estuvo suspendida por la pandemia del coronavirus, afirmó que "la etapa de cuarentena fue mortal, terrorífico, cuando empezamos a trabajar, arreglamos muchas cabezas que estaban descuidadas por el encierro. Hice mucho corte porque los pelos estaban muy largos. Vinieron pelos muy naranjas", dijo al dar cuenta de la impronta de algunas clientas para tratar de teñirse en sus hogares.Sobre las tendencias para la temporada que se viene, señaló que para la mujer "no hay cambiado mucho, siguen estando los rubios platinados, muchas mechas y los cortes van rectos, carré, a la altura de los hombros. Se está buscando el corto".Mientras que en los hombres, "viene mucho el tema de máquina, bien peladitos, sombreado y se están sacando la barba con el tema de los barbijos o la usan bien cortitas. Además se está usando mucho el gris en la parte superior".