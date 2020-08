La Municipalidad intimó por ocupación de tierras, construcciones y quemas

Se trata en muchos de los casos de espacios públicos ubicados en los denominados Humedales del Paraná, zona aledaña a los Miradores de Bajada Grande. Se labraron más de 40 actas. Actuó personal de Control Urbano de la Secretaría Legal y Administrativa y Policía de Entre Ríos."Muchos de dichos lugares son espacios públicos donde está prohibido construir, pero que además en algunos casos se trata de zonas inundables. Se labraron y dejaron las intimaciones en edificaciones que habrían sido realizadas sin ningún tipo de tramitación administrativa ante el Municipio, ni contando quienes esgrimen ser propietarios con ninguna documentación que así lo acredite. Lo mismo sucede con terrenos en los cuales se constató que han sido demarcardos y algunos hasta con carteles ofreciéndolo para su venta", señaló el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa."No hay usurpaciones buenas y malas. El paso del tiempo no genera ningún derecho real sobre la propiedad pública. Liberar el espacio público de la usurpación es un trabajo arduo pero imprescindible. Y por eso se le pide a los paranaenses que acompañen el trabajo de recuperación y restauración del patrimonio público", agregó el funcionario.Testa explicó que "en el mismo momento del operativo se constataron quemas, habiendo realizado las tareas correspondientes e identificado a las personas que se encontraban en los terrenos", e informó: "Se dan distintas situaciones en dicha área, todas irregulares, construcciones en espacios públicos donde no se puede construir, construcciones en terrenos que aun pudiendo ser privados carecen de autorización para ello, obviamente todos sin tener siquiera una partida ni plano catastral, sumado a las quemas ilegales que se constataron y que fueron elevadas a la Justicia de Faltas".Los intimados deberán presentar la documentación que acredite la propiedad del lugar. Aquellos que no lo hagan serán desalojados.