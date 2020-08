Transporte urbano de pasajeros: "Viajan entre 17 y 20 personas por colectivo"

Paraná Usuarios advierten una mejora en la frecuencia de los colectivos

"En este contexto restrictivo por la pandemia, solicitamos una orden de servicio a la empresa, luego de la atenuación del servicio, para que tenga a disposición el 50% de la flota para los usuarios de la ciudad de Paraná, y establecimos horarios durante esta semana", comunicó ael secretario de Seguridad Vial de la municipalidad de Paraná, Maximiliano Pérez Vicenz.informó el funcionario municipal al asegurar que "se monitorea la cantidad de pasajeros que se trasladan para solicitar mayor cantidad de unidades"., pero el dato final estará a fin de mes cuando hagamos el racconto y comparemos los meses anteriores en el mismo contexto sobre la modalidad que existió con el actual", aseguró el funcionario municipal.Y agregó: "Un análisis final del mes determinará cómo fue la métrica mensual, porque repercute e influye la confianza que haya sobre el sistema para volver a usarlo; si el vecino no tiene confianza porque el colectivo se demora o no es seguro, no lo utiliza y usa otros medios".Consultado a Pérez Vicenz sobre el conflicto laboral entre Buses Paraná y sus trabajadores, éste comentó que "el municipio tiene todas las herramientas para conocer el estado contable de las empresas, tanto de su patrimonio como de su personal"."La firma acordó un convenio con UTA Entre Ríos en el que planteó un plan de pago por las deudas desde 2019, parte de salarios adeudados y aguinaldo hasta el 31 de diciembre. En razón de la previsibilidad y el buen actuar de las partes,, anticipó.Ante lasa través depor la, Pérez Vicenz comentó que "hay un protocolo que fue aprobado por la municipalidad, por el cual desde la salida de la cabecera,, y disposiciones para el reguardo de los choferes".De igual manera, el funcionario municipal cargó las responsabilidades sobre los pasajeros. "Tiene que haber conciencia ciudadana al momento de utilizar el transporte público, usar barbijo, tratar de evitar las agarraderas, contar con alcohol en gel o lavarse las manos al llegar a la casa"., apuntó.