Protocolos por Covid-19: Labran hasta 14 multas por día a infractores en Paraná

"Lamentablemente, labramos de ocho a 14 multas por día. Es un desastre", aseguró aJosué Elía del área de Control Urbano de la municipalidad de Paraná. Se recordará que ascienden a seis mil pesos las multas por el no uso de barbijo obligatorio en Paraná. Sus declaraciones fueron durante la aglomeración de beneficiarios del IFE que se registró este martes frente a la sucursal de Paraná de Banco Nación; es que hubo "malestar, dobles filas y amontonamientos" por la gran cantidad de personas que se acercó a percibir el beneficio y/o a retirar las tarjetas de cobro."No es todo culpa de las personas, porque tienen necesidades y no les queda otra opción que venir a cobrar su dinero; pero la responsabilidad es del banco porque se debería organizar de otra forma para que esto no sea un desastre", apuntó.Y en ese sentido, ejemplificó: "Vemos familias numerosas que van a hacer las compras todos juntos, siendo que al comercio debería entrar un integrante por grupo familiar para seleccionar un calzado o lo que sea"."De acuerdo a la cantidad de metros cuadrados del comercio, la cantidad de personas que debería ingresar", acotó al respecto.Elía evidenció que "en los comercios cuesta entender, porque si bien la situación es complicada y quieren vender, también deben tener en cuenta la seguridad porque si se contagian tienen que cerrar el local por 14 días".