Otra vez largas filas de beneficiarios del IFE: Intiman a Banco Nación de Paraná

Gran cantidad de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se acercaron este martes a la sucursal de Banco Nación en Paraná debido a que, además del pago correspondiente según la finalización de DNI, a la entidad llegaron unas cinco mil tarjetas destinadas a aquellos nuevos bancarizados. La situación motivó que, otra vez, se registraran largas filas sobre calle España y ese lateral de Plaza 1º de Mayo.Personal de Control Urbano y Protección Civil de la municipalidad de Paraná se hizo presente en el lugar para controlar que las personas "mantengan las distancias correspondientes y usen tapabocas", además de rociarles alcohol en sus manos, registró"Verificamos que ese controle el protocolo de seguridad en peatonal, los bancos y el correo. Tratamos que haya distanciamiento social y que las personas tengan el barbijo puesto", comunicó la inspectora María Puebla. Y agregó: "Por esta aglomeración de personas tuvimos que labrarle un acta al banco, desde donde nos dicen que ellos no son responsables porque llegaron unas cinco mil tarjetas y por eso se amontonó tanta gente".En la oportunidad, la Puebla apuntó que debería ser "personal interno del banco" el que esté abocado a la tarea de controlar que se produzca la aglomeración de personas, y a través de Elonce TV denunció que los inspectores "son agredidos" cuando instan a las personas a respetar los protocolos de cuidado por Covid-19."Cuando llegamos, había doble fila, todos muy amontonados y enojados con personal de banco; las personas pierden la paciencia y se aglomeran", reconoció el director de Protección Civil, Sebastián Demichelis, al dar cuenta del "malestar" que se registró esta mañana frente a la sucursal bancaria."Faltaría organización de parte del Banco y trabajar en conjunto con la Municipalidad, dar un pre-aviso, porque si llegaron cinco mil tarjetas de cobro, las personas se hicieron presentes por esa cuestión", explicó el municipal al estimar que "debió haberse previsto esta situación y evitarla o tener un mayor control"."Si no hay un mayor control por parte de la entidad bancaria para que tomen los recaudos y destinen personal internado a evitar esta situación, se torna imposible para el municipio que no maneja esa información interna del Banco", indicó.