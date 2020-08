El intendente Bahl recorrió la obra de mejoras en la zona sur de calle Garrigó

Tres vecinales

"Una gran mejora"

Testimonio

El intendente Adán Bahl recorrió los trabajos que se realizaron entre Crisólogo Larralde y Lisandro de la Torre, al sur de la ciudad. "Hemos devuelto la transitabilidad a una arteria que estaba muy deteriorada", señaló.Los trabajos incluyeron el levantado de calle, mejoramiento de desagües y colocación de ripio, compactado y perfilado. En su recorrida por la zona, Bahl fue acompañado por el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento."Esta es una arteria que estaba muy deteriorada, haciendo que fuera casi imposible y muy inseguro circular por acá. Es un tramo muy extenso, que abarca varios barrios. Estamos interviniendo sobre aproximadamente 1400 metros. Eso incluye tres vecinales: Nuestra Señora de Loreto, Vecinal De las Américas y Barrio Parque y viene a unir y a dar conectividad a esta zona con el centro de la ciudad. Recordemos que acá también hay varios salones de fiesta, comercios y campings", explicó el intendente Bahl."Para los vecinos del Barrio Los Cedros particularmente, que está ubicado en la intersección de Crisólogo Larralde y Lisandro De La Torre y en donde viven alrededor de 160 familias, esta obra representa una gran mejora, porque, viniendo desde el centro, por Avenida de las Américas, no se puede girar a la izquierda, impidiéndoles el acceso directo a sus domicilios. Entonces, tenían que irse hasta Oro Verde", agregó.María Soledad Berón, una vecina de la zona, expresó: "Tenemos una pequeña pyme y luchamos para darle trabajo a la gente, preocupados por el bienestar y por seguir adelante. Los camiones que traían alimentos ya no querían entrar, mis clientes no querían venir porque rompían los vehículos y es de entender. La verdad que esto nos vino muy bien y estoy agradecida al intendente Bahl que hoy me escuchó".