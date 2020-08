Rindió en forma virtual y se recibió de Profesora de Educación Primaria

"No fue fácil estar frente a la cámara, fue distinto de lo que siempre me imaginé. Siempre pensé que me iba a recibir en la faculta, que iba a festejar en la plaza, pero se dio de esta manera por la pandemia. Esta es la primera mesa ordinaria que había, y pude recibirme", indicó a, Virginia Paiva, flamante Profesora de Educación Primaria. El festejo fue en su propia casa, con su familia, compartiendo su gran felicidad.El trabajo final de la carrera fue "las representaciones sociales de género que tienen los chicos en la escuela. Hicimos un taller y pudimos intercambiar con ellos, sobre qué ideas tenían", apuntó.Mencionó que "ya" quiere tramitar el certificado para poder anotarse en los concursos docentes."Me encanta el trabajo con los chicos. A una de mis grandes metas las cumplí hoy lunes, arrancando la semana", aseguró con mucha alegría.A las prácticas docentes las realizó en 2018.Saludó a otra compañera que recibió hoy, al igual que ella, también su título, Verónica Levat.