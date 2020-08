Profesionales apuestan a la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), es una enfermedad grave causada por una de las cepas de la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (Stec).



"El síndrome urémico hemolítico nos preocupa, porque más allá de todo sigue teniendo la incidencia más alta en contagios, a nivel mundial. Argentina tiene 400 nuevos casos por años", expresó a Elonce TV Patricia Trepichio, del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología.



La bacteria Escherichia coli "habita en los intestinos de los animales bovinos fundamentalmente, se puede presentar en otros tipos de animales", dijo y agregó que "en la manera en que se manipula el animal, muchas veces queda esa bacteria que afectan a los humanos".



"En la carne picada puede haber mayor cantidad de esta bacteria, ya que es una carne muy manipulada, lo que conlleva una mayor carga microbiana y mayores peligros. También puede pasar con la leche que no es pasteurizada, por eso realizamos muchas recomendaciones, también que el agua sea potable, es decir que sea un agua sana", señaló Trepichio.



Al respecto dijo que "si alguien nota que el agua no es totalmente potable, mientras lavamos las verduras o utensilios, hay que echarle una o dos gotitas de lavandina por cada litro y esperar 20 minutos. Luego ya se puede utilizar. También se puede hervir el agua y de esta manera se potabiliza".



Patricia Trepichio, aseguró que los más afectados por esta enfermedad son los niños menores de cinco años, pero también les puede suceder a los grandes. Se puede prevenir el síndrome lavándo bien las verduras y cocinando en el punto justo la carne. Hay que evitar la contaminación cruzada, es decir que cada alimento tenga su tabla, una para la carne otra para las verduras.



Para la carne "debemos realizar la cocción correcta, es decir que la temperatura se encuentre a 75º, ya que de esa manera la bacteria muere. Para corroborar esto, debemos hacerle un corte a la carne y ver el color del jugo, si es rosado todavía no se llegó a la temperatura adecuada. Cuando es marroncito, quiere decir que la carne es segura de ingerir".



En ese sentido, remarcó que "esto lo debemos tomar como un habito, la idea es prevenir la enfermedad".



Complicaciones que causa el síndrome



"Con el síndrome urémico hemolítico, se ve comprometido el intestino, la sangre, el sistema neurológico y los riñones", indicó.



Muchos niños "pueden llegar a terminar con diálisis, por una insuficiencia renal aguda. Que muchas veces pasa a ser crónica, muchos se salvan, pero el 10% de los casos, los nenes mueren".



Para evitar esta enfermedad "no hay remedios, ni vacunas, simplemente está en las manos de las personas poder evitarlo. Algo fundamental es el correcto lavado de manos, ya que OMS dijo que es la mejor vacuna que existe", finalizó.