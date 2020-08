Dr. Cuestas: "El trabajo en salud pública nunca tuvo el reconocimiento merecido"

Coordinados y contener al paciente

La pandemia por coronavirus

"El compromiso empieza cuando termina la guardia"

"El trabajo en salud pública nunca tuvo el reconocimiento merecido", aseguró ael ex director de la Guardia del Hospital San Martín de Paraná, Dr. Carlos Cuestas, ya retirado del cargo después de 37 años en el servicio de Emergencias.Alejado de las salas del nosocomio, pero no de sus ahora ex compañeros de trabajo, el médico publicó una carta titulada "Prevenir ayuda afrontar situaciones difíciles" en la que no solo advierte que "la salud pública está en terapia intensiva", sino que además, advierte que la pandemia por coronavirus desnudó todas estas falencias: "Todos corren y la eficiencia está lejana, en una palabra, estamos detrás de los acontecimientos", apuntó.Al calificar que la atención a la salud pública "siempre ha sido una deuda", develó que médicos, enfermeros y todo el personal "se está deslomando para solucionar este problema"."En los años que estuve de médico en Emergencias, siempre fuimos detrás del acontecimiento", aseguró el Dr. Cuestas en su proyecto para escribir sus memorias sobre el trabajo en el hospital público de la capital entrerriana."El trabajo nunca fue reconocido como tal, tanto es así que los concursos siempre estuvieron atrasados, los sueldos malos, las custodias para el personal no eran acordes", detalló el profesional al dar cuenta que esta situación "data de años, desde que tengo uso de razón"."Eso desmotiva al personal a seguir trabajando, y sobre todo cuando hay situaciones difíciles", reconoció Cuestas y acotó que los profesionales de salud "prefieren tener trabajos más fáciles".Para Cuestas, lo importante es "formar grupos humanos donde todos tengan el mismo objetivo para no saturar el sistema". Fue en ese sentido que comentó que durante su gestión al frente de la dirección provincial de Emergentología "se formó una red de emergencias con los centros de salud, porque es fundamental trabajar coordinadamente, dado que si no las derivaciones son descoordinadas".En consonancia, el profesional encomendó que "como médicos no solo debemos leer un libro para curar, sino también tenemos que apoyar con amor al paciente y tener una contención; ese fue el compromiso que hice, de vivir el dolor de la gente y acercarme a través de una caricia, tomarle la mano, comprenderlo".Cuestas aseguró que se sintió dolido por el caso Solange, la mujer de 34 años que murió por un cáncer de mama y a la que su padre no pudo acompañar por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus en la provincia de Córdoba.Al comparar la situación sanitaria generada con la gripe A, el médico interpuso la "responsabilidad civil" a la cuarentena para evitar la cadena de contagios. "En la Gripe A hubo mucho más fallecidos", recordó el doctor y aseguró que "todos los años hay fallecidos y complicaciones por las gripes"."Pasa que la virulencia de este virus se contagia más fácil, pero no tiene tanta mortalidad ni tanta letalidad", aclaró. Y agregó: "Me solidarizo con los familiares de los fallecidos, pero éstos eran pacientes con comorbilidades; es muy raro que gente sana fallezca y aumente la letalidad"."Cuando hacíamos una guardia y no estábamos de acuerdo con algunas cosas, decíamos: `Ya termina mi guardia y me voy a casa, donde tengo otro aliciente y estoy mejor´. Pero cuando uno está saliendo es cuando el compromiso comienza y la pelea debe seguir porque las cosas se deben decir y no hay que tener miedo de decirlas", encomendó Cuestas al instar a "defender la salud pública".Al remarcar que el servicio de Emergentología debe cumplirse "por amor", el médico recalcó la necesidad del "compromiso, formar grupos y hacerse amigo, porque cuando uno hace cálculos, pasa más horas trabajando que con la familia".