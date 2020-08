Kayakistas recorrieron el río Paraná pidiendo "que se terminen las quemas"

Integrantes de la Escuela de Canotaje realizaron una actividad con el objetivo de pedir que se declare la Emergencia y una Ley que proteja los humedales.Cristian Pera, contó aque "hicimos una salida para pedir que se terminen las quemas que ocurren en las islas, cada vez más. Afecta a todos, a la ecología y a los ciudadanos. Nos acompañaron piraguas. Hicimos una recorrida por la Isla Curupí. No nos acompañó mucho el viento, así que no pudimos darle la vuelta. Fuimos al balneario municipal y volvimos al punto de encuentro"."Nos acompañaron unas 60 embarcaciones. En estos días vamos a convocar a otra actividad. También queremos hacer una limpieza del río, aprovechando de que ahora está bajo", dijo.Comentó que "la zona más afectada es la costa santafesina. Hay lugares donde el fuego llegó a los dos metros y se quemó mucho todo. La bajante profundizó el problema, está todo muy seco, no llueve"."Nuestro objetivo es siempre crear conciencia. Está todo muy seco, el viento tampoco ayuda. Necesitamos que se frenen estas quemas, se ve que son intencionales", finalizó.