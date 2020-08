Este domingo, continuaron los festejos por el Día del Niño en Paraná

En el Barrio Los Hornos funciona el merendero Los Brocheritos

Festejos en la Vecinal Loma Hermosa

Este domingo continuaron los festejos por el Día del Niño en la ciudad de Paraná.: "Hace cinco años que está el merendero y hoy decidimos festejar el Día del niño. Con mucho esfuerzo y mucha gente que nos ayudó. Hicimos todo a pulmón y estoy muy contenta", expresó aCarina León, encargada del comedor."Necesito que me ayude la gente para que pueda seguir funcionando el merendero. Yo tengo los instrumentos para poder hacerlo, pero a veces faltan las donaciones", dijo.Y agregó: "El espacio funciona los domingo, porque por el momento no podemos darle una copa de leche de lunes a viernes. A su vez hay otro merendero, entonces los domingo me toca a mí".Sobre el festejo del dia del Niño, comentó que "hicimos una chocolatada, los chicos vienen a buscar su taza y se van a sus casas. Estamos respetando todos los ciudados necesarios".Por su parte, Sandra Godoy, encargada del comedor, contó que "vengo a colaborar con Brocheritos. Espero que los niños pasen un lindo día y disfruten de su regalito".En el merendero ubicado en calle Dean Funes y Montaña de la capital entrerriana, también estuvieron de festejo."El merendero Mis Angelitos junto a un grupo de mamás estamos festejando el Día del Niño. Agradezco la ayuda que estamos recibiendo", expresó aMarcela Aboyo."El merendero funciona hace tres meses, a fuerza y pulmón. Por suerte pudimos hacerle unos choripanes al mediodía y a la tarde una chocolatada y facturas. También le entregamos algunos regalitos", comentó.Marcela, dijo que "el merendero funciona los días martes y jueves gracias a la ayuda del municipio, también hay mucha colaboración por parte de los padres del barrio".