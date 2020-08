El artista paranaense, Gerardo Farías cantó en vivo en el Elonce TV

En una nueva edición del programa Peña Entre Todos, el conductor dialogó con Gerardo Farías. El artista interpretó en vivoGerardo Farías nació el 17 de febrero de 1963 en la ciudad de Paraná. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Hogar "Eva Perón" y Santa Teresita. A los 14 años fue convocado por el grupo "Los Príncipes del Compás", donde permaneció por más de 15 años. En 1991 formó parte de La Sonora Bonita, donde recorrieron todo el país y países limítrofes."Creo que todos en general la estamos pasando bastante mal con la pandemia. Nos has pegado muy fuerte en todos los sentidos, los músicos que trabajamos en los boliches y bailes, vamos a ser lo últimos en arrancar", expresó ael artista."Tratamos de hacer algunas canciones y componer algo, grabar en casa y tener amigos que me siguen la corriente para hacer algunas producciones", contó.Sobre sus inicios en la música, dijo que "a nivel profesional arranque con Los Príncipes. Pero cuando yo tenía 15 años, había un lugar en el Parque Urquiza que se llamaba Armonía y ahí íbamos a cantar las personas que queríamos mostrar nuestro arte"."En un momento un señor de apellido Sattler, habló con mis padres y a las dos semanas estábamos grabando mi primer disco con 14 años", comentó."Diamante es uno de los lugares más importantes de mi carrera como artistas, porque hasta el día de hoy, la gente me sigue queriendo como en mis primeros años. Tengo muchos amigos allá, me dio muchas satisfacciones".Al respecto de su carrera solista, mencionó: "Con Los Príncipes estuve casi 15 años, pero había un programa de música, donde se participaba en tango, melódico, folclore y rock. Yo me inscribe en el género melódico"."La primera vez que me presenté me bocharon, pero insistí y luego gané entre más de 2.000 participantes del todo el país. Después quede cuatro años en el electo estable del programa".El artista señaló que "yo no tuve la suerte de tener un mannager, yo estaba muy solo en Buenos Aires, como no se me dio me volví a Paraná".Al finalizar, Gerardo dijo que "seguir en sintonía con la música nos mantiene vivos, a la gente les gusta mucho las grabaciones con otros artistas. Seguimos haciendo cosas, esperando que esto termine".El artista junto a Francisco Cuestas y Sebastián Moreyra interpretaron la canción