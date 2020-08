Puesteros intimados a desalojar: "No es el momento para dejarnos sin trabajo"

Puesteros de venta de pescado que tienen sus estructuras sobre calles Provincias Unidas y Artigas denunciaron aque fueron intimados por el municipio de Paraná para desalojar la vía pública y retirar sus estructuras."Dos inspectores me labraron un acta el viernes por la que me intiman a que en 48 horas desaloje el puesto y retire la estructura metálica", contó auno de los vendedores, Jorge Elcura."No me dieron motivos, y solo me dijeron que la disposición venía de arriba", contó."Hace más de 20 años que vendo pescado en esta esquina; soy monotributista social, me pago mi propia jubilación y no tengo ningún plan", aseguró el hombre."El martes tendría que retirar el puesto, pero el lunes voy a ir a la municipalidad para ver con quién puedo hablar para no tener que irme", adelantó el trabajador al reprochar: "Este no es el momento de dejar a la gente a la calle, sin su fuente de trabajo"."Somos varios los puesteros que nos dedicamos a la venta de pescado, verduras y tortas fritas para poder tener un ingreso durante la cuarentena", agregó. Según dio cuenta, son varios los trabajadores informales que se mantienen en la misma circunstancia.