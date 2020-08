Pese al aumento de contagios por Covid-19, no habrá más restricciones en Paraná

Transporte urbano de pasajeros

Incremento salarial

"Hay sectores muy golpeados, que no podrán resistir quince o veinte días más sin trabajar", sentenció y reiteró que los contagios se dan en "reuniones sociales". Adelantó además la conformación de una mesa intersectorial de transporte y ató la posibilidad de subas salariales a la situación económica del Municipio.Con respecto a la circulación del virus en la ciudad y a la posibilidad de mayores controles, el mandatario afirmó: "Hemos reforzado nuestros controles para disminuir la circulación de personas en la ciudad, pero somos nosotros los que, al cuidarnos cortamos con la cadena de contagios. Y además necesitamos proteger las fuentes de trabajo.Bahl recordó que Paraná "está en la fase de transmisión comunitaria sostenida. Es decir que el virus está circulando y el solo hecho de salir a la calle implica la posibilidad de contagiarse. Por eso. En este momento, es cuando más debemos cuidarnos. Hoy, la base de todo es la responsabilidad individual, de eso depende que no volvamos atrás", subrayó.Mientras, Gualeguaychú, que también entró en zona de circulación comunitaria del virus, entró ayer en Fase 1, una cuarentena igual a la de las dos primeras semanas del aislamiento.. A esto lo afirman los especialistas. En ese sentido nosotros estamos absolutamente alineados a todo lo que ha dispuesto el gobierno nacional y el gobierno provincial. Hemos profundizados los controles y las acciones de prevención y concientización en la ciudad. El municipio actúa sobre lo que tiene competencia", aclaró.El intendente también se refirió a la reanudación del servicio de transporte después de un prolongado conflicto por falta de pago a los choferes. Al respecto, consignó: "En el marco del SITU (Sistema Integral del Transporte Urbano) no hay medidas contundentes que cambien el escenario. El SITU analiza y plantea cuestiones que luego tendrán que materializarse".Respecto al apoyo a las empresas, describió: "Hemos hecho innumerables gestiones para que puedan recibir los subsidios nacionales y provinciales, para que lo hagan en tiempo y forma. Tenemos contacto permanente con todos los sectores, con el sindicato. Esta gestión ha tenido una permanente colaboración para resolver el conflicto y para que los paranaenses tengan servicio de transporte.. Todos los subsidios son nacionales y provinciales., precisó."Hemos hecho todo lo necesario para destrabar este conflicto entre la empresa y los trabajadores. Vamos a seguir trabajando para que la Municipalidad como poder concedente, pueda monitorear un servicio de calidad y eficiente para los usuarios", añadió."Hay mucho para mejorar, estamos trabajando en una mesa donde están participando las universidades, la secretaria de transporte y buscamos alternativas ante la posibilidad de que se presenten nuevas dificultades. Queremos ir hacia un transporte público previsible y sustentable en el tiempo. Vamos a hacer nuestro estudio y lo que aspiramos es que UTA y la empresa formen parte de la solución", reclamó.Hace unos días , la Asociación del personal superior de la Municipalidad (APS), presentó una nota reclamando incrementos salariales. Sobre el particular, Bahl apuntó: "APS ha presentado una nota, la cual fue debidamente respondida y el contacto y dialogo es constante con todos sindicatos que representan a los trabajadores municipales"."Respecto al reclamo -abundó- hay que tener en cuenta que hoy la Municipalidad cumple con absolutamente todas sus obligaciones, esto es, el pago de los salarios, con los correspondientes aportes jubilatorios, obra social y ART, y se han pagado los aguinaldos en tiempo y forma".El intendente enfatizó: "Estamos actuando en la medida de las posibilidades financieras y económicas. Para tener un parámetro, la recaudación, en el marco de la pandemia varía, va fluctuando. Los primeros tres meses del año fue buena, lo que nos permitió crear un fondo anticiclico. Marzo, abril y mayo, fue muy mala. En el Municipio, la inversión total de salario es de 320 millones de pesos por mes. En el mes de mayo la recaudación total fue de 278 millones de pesos; prácticamente 42 millones de pesos menos de lo que se necesita solamente para pagar sueldos, aportes y atender las cargas sociales. Y tenemos unos 100 a 120 millones de pesos más aproximadamente de gastos de funcionamiento", apuntó."¿Cómo pudimos abordar esta situación? Durante enero, febrero y marzo hicimos las adecuaciones y correcciones correspondientes, y bajamos todos los gastos superfluos, los que se podían reducir sin ningún tipo de impacto en los servicios", concluyó.