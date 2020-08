Se celebra el Día Mundial del Catequista en honor a San Pío X

La Iglesia Católica celebra cada 21 de agosto el Día del Catequista, en conmemoración del papa San Pío X. Ese Papa, que fue santificado, tuvo actuación preponderante a favor de la catequesis e hizo posible entre otras cosas impartir los sacramentos a los niños."En memoria de nuestro Santo el papa Pío X, aquel que bajo el lema in taurato del Cristo, renovó la iglesia para que todos los niños pudieran recibir la comunión a temprana edad", expresó ael padre Walter Minigutti."Fue una costumbre que a través de su pontificado pudo darse luz en la iglesia. En su honor festejamos este día", dijo.Por su parte, Betty, una catequista contó que "hace 22 años que estoy formando generaciones. Es una gran vocación y servicio, y que uno tiene que hacerlo con amor, sino no se puede".Al respecto dijo que "me gusta poder conocer a los niños, adolescentes y adultos que toman las clases. Describir al otro, lo que necesitan, nosotros solo los acompañamos al gran encuentro que van a tener con Jesús".En tanto Soledad, comentó que "soy de la generación que formó Betty y hace cuatro años que soy catequista. Es un orgullo y una alegría llevar esta misión tan importante".Es un gran desafío ser catequista "porque hay que estar formándose todo el tiempo, sobre todo en lo espiritual", finalizó.