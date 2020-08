Las trillizas Stieben sueñan en convertirse en jugadoras profesionales de fútbol

Argentina celebra este viernes 21 de agosto por segunda vez en su historia el Día de la Futbolista en conmemoración al triunfo del seleccionado argentino por 4-1 ante Inglaterra del 21 de agosto de 1971 en un Mundial no reconocido por la FIFA que se jugó en México.Las trillizas Lucía, Luciana y Luisina Stieben integran el equipo femenino del Club Atlético Belgrano y tienen el anhelo de seguir creciendo hasta llegar al profesionalismo en el Club Atlético Boca Juniors."A pesar de la pandemia y de la cuarentena seguimos adelante, entrenándonos para mantenernos en forma así el año que viene podemos volver a competir. Estamos juntando en la primera de Belgrano", expresó aLucia."Hace cinco años que estamos jugando a fútbol, pero este año el club Belgrano arrancó la primera femenina y sub 16. Creo que es un gran progreso para el deporte que tenga categorías más chicas", dijo.En tanto Luciana, comentó que "comenzó Lucia, porque mi hermano siempre la incentivó a que juegue. Al tiempo nosotras la seguimos y comenzamos a practicar".Por su parte, Luisina, agregó que "el fútbol para las tres es una pasión, creo que todas comparten el mismo pensamiento que es cuando jugamos, nos liberamos y nos olvidamos de los problemas. Es un sentimiento muy lindo y jugarlo es mejor".Sobre las posiciones en que juegan, mencionó que "cada una juega de lo que le gusta, pero si el director técnico ve que podes andar bien en otro lugar, te prueba para que saques tu mejor versión en el partido".Las hermanas comentaron que siempre se apoyan y se alienten para que progresar y mejorar en su juego."El sueño de las tres es poder jugar en la selección y de manera profesional nos gustaría jugar en Boca, porque desde muy chicas somos fanáticas. Además, el fútbol femenino del club es fuerte y conocido", señaló Luisina.Sobre el día de la futbolista, Luciana expresó que "es un día muy especial, porque hasta hace un tiempo no era muy conocido y actualmente va creciendo día a día. Vemos que hay más clubes con futbol femenino"."El futbol no es solo para varones, los deportes son para todas las personas. Si a las chicas les gusta jugar al futbol, que sigan sus sueños", dijo.