Se quedó sin trabajo y sembró su propia huerta para poder alimentarse

Una vecina de Paraná, se quedó sin trabajo debido a la pandemia. Por ese motivo sembró su propia huerta en el patio de su casa."Comencé a cavar tierra para que en un mes o dos, pueda alimentarme de mi propia huerta, como siempre lo hice. Ahora empecé de nuevo, porque con la situación de la pandemia, actualmente estoy sin trabajo y tengo pensar que voy a comer en un tiempo", expresó a"Hasta el momento sembré zanahoria, zapallo, papa, perejil, todo lo que es huerta lo sembré y todavía no terminé. Todo el trabajo lo hago yo, con mis propias herramientas", dijo.Y agregó que "como arranqué yo, puede hacerlo cualquier persona, hay que tomar la iniciativa y comenzar. Las circunstancia de la vida en estos momentos son muy difíciles, con lo poco que tengo estoy haciendo algo para el día de mañana".Esta actividad también "me ayuda a estar ocupada durante la cuarentena y me pongo contenta porque puedo hacer estas cosas. A mí me ayudó un chico que me trajo las semillas y me dijo que comience", finalizó.