Trabajadores docentes reclamaron "recomposición salarial" frente al CGE

Este viernes, distintas agrupaciones y colectivos docentes nucleados en la Coordinadora Docentes en Lucha, se manifestaron frente al Consejo General de educación en busca de respuestas."Hace tres meses que nos manifestamos, reclamando una serie de puntos que afectan a todos los trabajadores de la educación. El principal eje es la recomposición salarial, que desde el año pasado no tenemos aumentos de salariales", expresó aDiego Zavallo, docente."Tuvimos una propuesta que vino de Nación, que no alcanza a cubrir los salarios mínimos, y que no llega a los jubilados. Con el tema de la pandemia, tenemos compañero que no están cobrando su sueldo, hay tramites trabados y no tenemos soluciones a ciertas cuestiones", dijo.En tanto Marianela Valdez, otra docente presente en el reclamo, contó que "otro de los temas por los cuales nos convocamos es por la ley de emergencia sanitaria, que despliega un ajuste sobre los trabajadores. Es un descuento que impacta en los salarios de los empleados de educación".Otro punto por los que reclaman son "las condiciones de trabajos que tenemos en plena pandemia, fue una virtualidad forzosa, sin las garantías materiales necesarias para llevarlas adelante. Los trabajadores nos estamos haciendo cargo de varios detalles como la conectividad, los dispositivos, como los estudiantes. No todos tiene las condiciones necesarias para llevar adelante esta virtualidad"."No tuvimos participación en las asambleas, ni en las instituciones y creemos que es importante para planificar un plan de lucha. Nosotros podemos dar cuenta de las condiciones en las que se encuentran las escuelas", remarcó.En ese sentido, Alejandro Mayor, agregó que "la conducción del sindicato, emitió un comunicado en donde el gobierno nacional, extendió el aislamiento y la discusión salarial, y creemos que el gremio también extendió la lucha. Por eso creemos necesario retomar las manifestaciones en la calle"."Ningún docente debe estar por debajo de la línea de la pobreza, por eso exigimos cargos y horas para los docentes que están desocupados o no llegan a cubrir las necesidades básicas. Además, queremos que el estado se haga cargo de la conectividad y los dispositivos para los estudiantes como para los docentes y de esa manera garantizar el derecho al acceso de la educación pública", señaló.Según supo, los docentes manifestados esperan una respuesta por parte del sindicato para que se los incluya en las discusiones, debates y propuestas.