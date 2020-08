Futbolistas paranaenses

Club de fútbol femenino

En la plaza, con los chicos

En el barrio

Contacto

Ir por lo que quieren

Hacer lo que te gusta

en un Mundial no reconocido por la FIFA que se jugó en México.La número 10 de aquel equipo, Elba Selva, fue la autora de todos los tantos que quedaron en la retina de los y las presentes. La Albiceleste viajó sin entrenador ni camisetas, incluso las futbolistas no tenían botines para jugar.Carolina Benke, Narela Medina e Isabela Passadore, practican el fútbol en Arenas Fútbol Club, el único de la capital entrerriana, dedicado exclusivamente a la rama femenina de uno de los deportes más populares de mundo.Carolina, futbolista del plantel mayor de Arenas, contó que el club, dio sus primeros pasos "de manera informal en 2014, como escuelita de fútbol para niñas, pero después de mucho tiempo, gestiones y de sumar gurisas a las prácticas,", resaltó en diálogo conIsabela, de la categoría "Escuelita" de Arenas Fútbol Club relató cómo se enamoró del fútbol y la historia no se aleja demasiado del contacto con un "potrero". "Hace cuatro años me mudé de barrio y acá cerca,y le dije a mi mamá: `quiero jugar al fútbol en el club Arenas y ella, me inscribió. Así empecé a jugar", explicó Isabela que ya se desempeña como mediocampista.En tanto, Narela, de la categoría "Infantiles", relató cuándo surgió su pasión por el fútbol. "A los seis años, empecé a jugary me apoyaba. Así que ahora juego en ArenasAl referirse a la pausa por la pandemia, Carolina, dijo que cuesta entrenar con pelota y más que nada se suple con entrenamiento funcional. "Quienes quieran contactarse con el club,y van a encontrar, todos nuestros contactos", sostuvo la futbolista.El mensaje de Narela a las niñas que les gusta el fútbol. "¿Qué les dirías a las niñas que les gusta el fútbol y no se animan a empezar?", preguntó una de las conductoras del programa y la defensora central, no dudó en salir al cruce. "Que se sumen porque es hermoso.En tanto, a pesar de su corta edad, la mediocampista de la categoría "Escuelita", fue contundente en su respuesta al referirse a los miedos y los prejuicios que persisten sobre el fútbol femenino. ". Si te gusta el vóley, andá e inscribite a vóley.