Médico fue en su bicicleta a la casa de paciente que tuvo un accidente doméstico

"Quería hacer público mi agradecimiento al Doctor Francisco Granero, que trabaja en el Centro de Salud "Ramón Carrillo", que, por un accidente doméstico", contó Mariano Torcuatto en la red social sobre el gesto del médico que sucedió en un domicilio de barrio San Agustín de la capital entrerriana.", señaló el hijo de la mujer atendida por el doctor tras un accidente doméstico.La situación se multiplicó en las redes sociales yocurrida este jueves por la noche en Paraná.que este jueves fui a ver a su casa porque había sufrido una quemadura.", contó el médico a"Me llamó la atención que se viralizó y como que fue noticia", dijo el doctor. "Este tipo de tareas de visitar domicilio y atender a la gente en la casa, desde la residencia, estamos acostumbrados yy agregó que "me ofrecí para que ella no tenga que movilizarse y poder controlarla.Al ser consultado porcuando los vecinos lo requieran, el doctor Granero sostuvo que "si, lo tomo como algo natural cuando puedo", dijo y agregó: "", resaltó.Por otra parte, el doctor contó: "soy médico general y hace dos años que estoy trabajando en el Centro de Salud "Ramón Carrillo". Hice la residencia en el hospital Masvernat y estuve once años en Concordia, yEn referencia a la pandemia de coronavirus y la situación en Paraná, el doctor sostuvo que "desde el Centro de Salud Carrillo,, y le decimos a la gente de tomar todas las medidas para prevenirlo", afirmó., pero sobre todo, para priorizar el cuidado de la gente", consideró Granero."Falta un poco de cuidado en la gente para prevenir los contagios. Por ahí, uno ve que se siguen reuniendo, sobre todo los jóvenes. Y en los barrios, vemos eso, que