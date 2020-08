El Parque Botánico está abierto para actividades de esparcimiento

El director del Parque Botánico, Edgardo Taborda, informó que el lugar "está abierto para el tránsito de personas. Está cerrado el estacionamiento. Se puede entrar a caminar y andar en bicicleta. Está prohibido detenerse en el lugar o tomar mate", aclaró en declaraciones aAcotó que "hay una calle lindante en la que la gente para, baja las bicicletas, en las que andan sobre todo muchos chicos, y los mayores caminan. "Precisó que "está abierto de 10 a 18 durante toda la semana, incluidos sábados y domingos". Sobre el movimiento en el lugar, dio cuenta de que "el sábado concurrieron 3.000 personas"."Acá hay 22 hectáreas. Es un espacio grande en el cual la gente puede estar tranquila, dado que la seguridad es muy buena", enfatizó.Por su parte, el subdirector del Vivero municipal, Carlos Morbidone, señaló que "se sigue con las labores de producción que se realiza por parte de nuestros empleados. Acá no hay feriados ni pandemia"."Los árboles para las veredas se entregaron en junio. Esta etapa terminó, pero se continúa con las plantaciones que hace el municipio en vecinales y espacios verdes", añadió.Interrogado sobre los cuidados por las bajas temperaturas, indicó que "en el área urbana se crea un microclima, lo que se llama una isla de calor", lo que hace que los registros térmicos "sean un poco superiores a los que tenemos nosotros en el descampado. Hoy los muchachos quisieron regar y la manguera tenía hielo, no salía el agua. Eso en la ciudad no se nota. A la diferencia la perciben mucho más las plantas"."La semana que viene se conmemora el Día del Árbol en Argentina. En conmemoración a eso, posiblemente se haga una plantación con especies autóctonas en el Parque Varisco", completó.Acerca de la panadería que funciona en el lugar, Taborda comentó que este viernes elaboraron "2.500 facturas para ser entregadas en vecinales y merenderos" y dos los días producen "300 kilos de pan y 500 facturas que Desarrollo Social se encarga de distribuir".