Bomberos Voluntarios alertan sobre el frío, la calefacción y sus peligros

Quema de pastizales

Con los días fríos que se presentan y la mayor utilización de la calefacción, los peligros como la intoxicación por monóxido de carbono, los cambios bruscos de temperatura o la sequedad del aire en el interior del hogar ponen en alerta a la población."Las personas deben prevenir los peligros, hay que tener en cuenta los indicios del mal funcionamiento de los equipos que se utilizan para la calefacción", expresó aFacundo Bergara, bombero."Vamos hablar sobre los dos principales tipos de calefacción que hay: Los que son resistivos, es decir que trabajan por medio de la electricidad, y lo que son mediante combustión, es decir lo que tengan fuegos o presencia de llamas", indicó.Todos los equipos "deben tener una revisión que es anual, que las realizan los gasistas matriculados. Además se tienen que verificar que tiene un apto funcionamiento", dijo.Y agregó que "en las casas, se puede corroborar el color de las llamas, toda llama que se produce por gas, tiene que ser de color azul. Si ven que es de color naranja o amarilla, esto nos da un indicio de un mal proceso de combustión"."Este proceso de combustión, está produciendo gases que no están siendo quemados y van a ir al ambiente en donde están las personas. Es decir que si ven la llama de color naranja o amarilla, hay que apagar el equipo y llamar a un profesional", explicó.En tanto, para los equipos eléctricos "deben tener ciertos cuidados como no acercarle objetos o que la zona este despejada" y remarcó que "la ventilación es importante para todos los equipos de calefacción".Al respecto, dijo que "se incrementaron las salidas por estas quemas y por día estamos teniendo alrededor de 15 salidas, en su gran mayoría, insendio de pastizales y campos"."Estas quemas, se producen en zonas alejadas al centro y donde hay una mayor corriente de vientos. Además, el descenso de los niveles de humedad propicia la condiciones para este tipo de incendio", remarcó.Al finalizar, el bombero comentó que "debemos incentivar la prevención de quemas, que no se realicen de manera intencional".