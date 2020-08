Venció al cáncer hace un mes, cumplió 14 años y le hicieron un festejo sorpresa

Luz Milagros fue diagnosticada con cáncer de útero y ovarios en 2019. Durante el tiempo que duró el tratamiento, recibió mucho acompañamiento. El mes pasado se enteró de una gran noticia: ya no tiene células cancerígenas en su cuerpo.Este jueves, la joven cumplió 14 años y recibió una enorme sorpresa que la hizo emocionar hasta las lágrimas. Respetando el distanciamiento social y las medidas de higiene, su familia, compañeros de la escuela y vecinos de barrio Anacleto Medina le organizaron un festejo con globos, música, torta y regalos, frente a su casa, registróTodos coinciden en que es una nena "muy fuerte, que siempre le puso toda la fuerza a las circunstancias que le han tocado atravesar".Unos segundos antes de que Luz salga a la puerta de su casa para encontrarse con su fiesta sorpresa, sonó la canción "Celebra la vida". Cuando vio a todos sus amigos y familiares allí acompañándola no pudo contener el llanto.Le entregaron un ramo de flores, le cantaron el feliz cumpleaños y apagó las velitas de su torta.En diálogo con, deseó "que se termine la pandemia porque quiero abrazar a todos. Quiero que siempre estemos todos juntos".Su mamá, en tanto, expresó que "es un momento muy especial para nosotros, ella estuvo pasando un momento delicado de salud. La peleó, la sigue peleando, es un ejemplo de vida. Hace muchísimo que no ve a nadie".Su papá, por su parte, dijo que "mi deseo es que siempre haya salud, una larga vida, que sea feliz. Es lo principal".Su abuela, finalmente, explicó: "estoy muy contenta porque Luz es una nena muy buena, siempre estuve al lado de ella".