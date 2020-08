Grieve apeló a la "libertad inteligente" para evitar los contagios de covid-19

El jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín,

Este jueves el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, reportó que en Entre Ríos se han sumado 41 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 33 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 32 corresponden a la ciudad capital.dialogó cony dijo: "Tenemos que apelar a una responsabilidad civil, que"."En los últimos días de julio se dio un aumento de casos, y esperamos que se vaya estabilizando para ver si podemos lograr un pequeño descenso, en el mes de septiembre. Seguramente el 80% de los contagiado va a tener muy pocos síntomas y el 20 va a ser sintomático", señaló.Al respecto dijo que "de ese 20%, el 15 van a ser casos moderados y el 5 restante serán severos. Como siempre dijimos, las personas de riesgo que oscilan entre los 65 y los 80 años, son las que más le puede afectar el virus".Sin embargo, añadió que "Creo que este es el momento más importante para cuidarse".El mayor número de infectado son jóvenes o adultos jóvenes, pero el mayor número de personas con cuadros complicados, son pacientes con factores de riesgo o adultos mayores", remarcó Grieve.Sobre la situación a la que está expuesta el personal de salud, el jefe de terapia intensiva, comentó que "los médicos tratan decenas de cambios diarios en los pacientes, y si bien nosotros elegimos trabajar de esto, el esfuerzo que hacemos es cien veces mayor, al de usar un barbijo, lavarse las manos y mantener el distanciamiento y evitar contactos."."Esta situación nos ayudó a cambiar ciertos hábitos, pero como toda pandemia va a tener su ciclo y después va a volver a la normalidad en los próximos meses. Es importante no olvidarse de los cambios y del esfuerzo que realizamos", expresó.El doctor hizo hincapié en la, "significa que si nos permiten que podemos estar haciendo determinadas actividades, hagámoslo responsablemente, no reunirnos con 10 personas, sino con dos que sabemos que se cuidan".En ese sentido, agregó que "En relación a este tema, dijo que "se ha ido incrementando toda la asistencia en el nosocomio, se abrieron determinados servicios y se suspendieron algunas funciones. Aumentó el número de pacientes clínicos y si eso pasa, aumenta el número de pacientes intermedios y claramente el número de terapia intensiva"."Algunos pacientes requirieron oxigeno con alta concentración, un sistema especial que tenemos de alto flujo, y lo acompañamos con un tratamiento en donde colocamos al paciente en diferentes posiciones para mejorar la oxigenación. Si todo esto no ayuda, en ese caso el paciente requiere de la asistencia", explicó.En ese sentido, el jefe de terapia intensiva, comentó que "si bien disminuyó, creímos que sería a cero y eso no paso. Tenemos imprudencias que generan accidentes"."Creemos que si estamos haciendo un esfuerzo, debemos recordad que es esfuerzo también está en transitar en la manera adecuada.".Al finalizar, pidió que "las personas que se recuperaron de la enfermedad donen plasma, todavía es bajo el número de donantes con respecto a los recuperados.".