Afiliados a IOSFA volvieron a exigir la reapertura de la delegación en Paraná

Afiliados a IOSFA exigieron la reapertura de la delegación en Paraná

Afiliados a IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, volvieron a protestar este jueves frente a la sede de Paraná, ubicada en la intersección de calles Irigoyen y Gualeguaychú."Nos manifestamos porque desde la pandemia, la sede de la obra social permanece cerrada haciéndose eco de los decretos presidenciales; pero que en este momento, la oficina de Paraná es la única del país que permanece cerrada", explicó auno de los afiliados, Omar Barbero.Y agregó: "Cada vez que alguno de los afiliados, por necesidad médica, interpone alguna documentación o medida de urgencia mediante juzgado, sí ponen parches; pero el problema es que el Instituto es autárquico y no entra en la ley de obras sociales reguladas, por lo que todos nosotros mantenemos nuestra obra social; el Estado no aporta nada"."Nos dicen que la obra social tiene déficit, pero hace cinco meses que no tenemos prestación", acusó el afiliado.Según indicaron alos afiliados elevaron un petitorio al delegado local de la obra social para que se produzca la apertura de la sede de Paraná.