Comenzó la novena en parroquia San Agustín: el viernes 28 será la patronal

El Padre Sergio Hayy, desde la Parroquia San Agustín indicó que comenzó la novena patronal.



"Se da de una manera distinta pero no por eso ha faltado la alegría, la felicidad del comienzo. la estamos trasmitiendo a través del Facebook de la parroquia: a las 18:20 es la novena y a las 18:30, la misa diaria, con los sacerdotes del decanato. Es un camino para llegar a la fiesta patronal, que será el viernes 28, con una misa que se celebrará a las 16:30 horas", puntualizó a Elonce TV.



El sacerdote expresó: "San Agustín es muy actual, fue un buscador de la verdad, y por eso de Dios. Al principio no era consciente de que buscaba a Dios. Pero al buscar la verdad, finalmente lo encontró".



Por otra parte, el párroco agradeció "una donación de una ONG de la zona, denominada Servir. Nos realizaron una donación importante de alimentos. La parroquia prepara los sábados alimentos para entre 180 y 200 personas. Los recursos son menos. Esta ONG, de modo sorpresivo, se presentó y nos dio una ayuda importante".



A su vez, pidió a la comunidad "colaborar con alimentos no perecederos y ropa de abrigo".



"Desde el grupo scout de la parroquia se prepara la comida todos los sábados y se la lleva a Ciclón del Sur, para un merendero que está en Anacleto Medina. La gente del lugar la distribuye a las familias", comentó. Elonce.com.