La vida del barrio San Martín a través de la mirada de una fotógrafa

La fotógrafa paranaense Sheila Da Silva realizó una muestra de fotoperiodismo que refleja la vida del Barrio San Martín de la capital entrerriana."La muestra la realice en mi vivienda y retrata la vivencia del barrio San Martín. Hace muchos años quería fotografiar la vida del volcadero", expresó aAutora, Sheila Da Silva."Quise retratar lo que se vive a diario y que muchas personas pasamos por alto. Como los carros, las personas pidiendo, quise resaltar a donde llega la basura que las personas tiramos y que muchas personas buscan comida"."Un día fuimos con la gente de, y pudimos retratar a grandes rasgos la vida. También, pedimos la colaboración para un comedero y cuando volví con las donaciones, fotografíe las tomas de la muestra", dijo.Y agregó que "la gente es muy atenta, pero es muy fuerte todo, es mucha la pobreza que hay".Sheila, comentó que "el fotoperiodismo es lo que más me gusta, hace ocho años me dedico a esto. Si bien hago fotos sociales, esta rama es la que me apasiona"."Las fotos son tomadas con un teleobjetivo, entonces me acerque hasta cierto punto. No quise hacer retratos para no incomodar a las personas. Son en blanco y negro porque generalmente el fotoperiodismos es así", explicó.Al respecto, comentó que "genera otro tipo de impacto en la mirada. Podes darle más dramatismo. En mis redes sociales, voy a publicar en unos días las muestras".