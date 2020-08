Concejales piden una mesa de diálogo con los responsables de apps de delivery

Ediles de Juntos Por el Cambio, presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante de Paraná en el que le solicitan a las autoridades provinciales y municipales la creación de una mesa de diálogo con los responsables de apps de delivery, para que se establezca un tope del 20%, mientras dure la pandemia, a las comisiones que las aplicaciones de delivery.



"Desde la municipalidad no tenemos muchas facultades para vincularnos con las Apps de delivery, como podrían tener la Nación o la provincia de Entre Ríos. Desde Juntos por el Cambio, queremos poner sobre la mesa de discusión, algunos temas que los rodea", expresó a Elonce TV el concejal, Maximiliano Rodríguez Paulín.



"Nuestra idea no es regular, ni poner trabajas para que ingresen a la ciudad estas apps, porque generan actividad y empleo. La intención que tenemos es tratar los temas de la seguridad, el marco de trabajo de los cadetes, y que generalmente andan esperando en la plaza y pidiendo permiso en los bares para pasar al baño", dijo.



Y agregó que "otra de las cosas que nos interesa que se regulen son la comisiones que tiene las aplicaciones. Creemos que por el contexto de pandemia, el delivery tuvo muchas repercusiones y en muchos casos se volvió indispensable".



"Las aplicaciones de delivery, comenzaron el año, cobrando una comisión cerca del 20% a los locales gastronómicos y hoy en día está en un 35%. Hay muchos negocios que pueden absorber estas comisiones y otros no y eso se traslada a los precios de los clientes", explicó.



Al respecto, el edil comentó que "es necesario que los representantes de las aplicaciones, se sienten con el sector gastronómico para poner en discusión el nivel de las comisiones".



"El problema para los cadetes, como para el sector gastronómico, es que del otro lado del aplicación no hay una persona física, sino un algoritmo que va determinando a que lugares tiene que ir", indicó.



"Los concejales del bloque oficialista, presentaron un proyecto para que la aplicaciones de delivery se adapten a los tiempos de ahora. Estamos buscando que los trabajadores de estas aplicaciones tengan un espacio físico".



Al respecto dijo que "nosotros le pedimos al ministro Bahilo que reúna a los representes de estas aplicaciones, y convoque a los referentes del sector gastronómico".