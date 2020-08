Olor nauseabundo en Paraná: Ladrilleros rechazan las versiones que los acusaban

Paraná Olor nauseabundo invadió Paraná

Vecinos de distintos puntos de la capital entrerriana, se comunicaron en la tarde y noche del martes con. Algunos afirmaban que es olor "a cloaca" o a "excremento".Responsables de ladrillerías ubicadas en la zona de calles Miguel David y Martínez,, durante la tarde y entrada la noche de este martes."Hemos sido denunciados la semana pasada por el asunto del humo, y nos comparaban con los basurales y los grandes incendios en chacras, pero no es verdad, porque los hornos pueden llegar estar menos de dos horas con humo", remarcó.En referencia a los olores que se percibieron este martes, ey agregó que "no se usa más pluma de pollo o bosta de caballo", remarcó.Por otra parte, el titular de la ladrillería sostuvo que en la zona no se percibió el olor. Al respecto, explicó que la acción del viento no habría permitido llevar algún olor que se produzca en esa zona, hacia la zona sur de la ciudad de Paraná. "Ayer, el viento venía del Pampero, y para que lleve olor de los hornos para el lado de la ciudad, el viento tendría que venir del sur y pEn tanto, otro trabajador de las ladrillerías, señaló que ". Acá no hay olor a nada", resaltó en diálogo con Elonce TV y agregó que "se trata de cumplir con