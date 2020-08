Asamblea Vecinalista se reunió con Defensa del Consumidor por aumento de precios

La Asamblea Vecinalista Ciudadana de Paraná, se reunió junto a las autoridades del área de Defensa del Consumidor, para tratar el aumento de los precios.



"Fuimos muy ilusionados, porque queríamos que se dé un control en el precios y que bajen algunos. Nosotros notamos que a diario suben los alimentos", expresó a Elonce TV Alicia Glauser.



"Tuvimos una buena conversación con el director, pero él nos explicó cómo es su situación. Primero no tienen personal para que realicen las inspecciones, y nos habló de un listado de algunos precios, que están congelado al 6 de marzo", dijo.



"Les pedimos que realicen comunicados permanentes a la ciudadanía, informándole a los vecinos que controlen y les hagan llegar como están las cosas en sus barrios", indicó.



Y agregó que "creemos que tenemos que seguir insistiendo en bajar los precios y que el gobierno provincial regule los aumentos, para que las personas puedan acceder a los artículos".



"Hay muchas personas no pueden trabajar y los sueldos son bajos, pero están tratando de hacer solucionar algunos inconvenientes", comentó.



Transporte publico



Al respecto, dijo que "esta semana vamos a tener una reunión con la Municipalidad. Porque no sabemos hasta cuándo van a andar"



"Desde la asamblea queremos aportar los puntos, para garantizar los derechos a tener un servicio público de transporte", finalizó.