Colectivos retoman servicio: Cómo serán las frecuencias y cuántas unidades habrá

Paraná El servicio de colectivos se normalizará en Paraná tras 49 días de conflicto

Días atrás, la Municipalidad de Paraná intimó a la empresa Buses Paraná y advirtió sobre la caducidad del contrato de concesión, ante la falta del servicio en la capital provincial. En el día de hoy y tras un acuerdo entre la empresa y el gremio que nuclea a los trabajadores, se anunció que el servicio se retomará en el día de mañana.que "trabajaremos intensamente en el control del transporte público. En principio los subsidios nacionales estarían llegando la semana que viene a la empresa. Esperamos que de acá para siempre no existan más estos conflictos en la ciudad. Queremos que se dé un servicio de calidad y efectivo para los usuarios"."Como municipio llevamos adelante todas las medidas posibles para destrabar ese conflicto. Este conflicto se destrabó porque el municipio tomó una decisión política muy fuerte, que fue intimar a la empresa, bajo la advertencia de iniciar el proceso de caducidad", agregó.En ese sentido, manifestó que "este tipo de contratos sobre concesión de servicios públicos tiene sus particularidades, pero desde el municipio tomamos la determinación de intimar a la empresa, no llegamos a iniciar el proceso, pero siempre fue un medio para persuadir a la empresa. El contrato que tienen dura hasta 2025"."Nos queda pensar que este servicio no se vuelva a interrumpir y se de manera eficaz. Este miércoles después del mediodía, luego del lavado de unidades y medidas de sanitización, saldrán los colectivos a circular", agregó.Confirmó que "se seguirá con la misma cantidad de unidades que establece el acuerdo de emergencia. Se trabajará con un 50% de las unidades, alrededor de 70 coches. Si hay incremento de pasajeros se incrementarán las frecuencias y la cantidad de coches. El 90% de las actividades de la ciudad están reactivadas y hay mayor movimiento. Estaremos controlando eso para que la gente que se pueda mover en la ciudad y Área Metropolitana".