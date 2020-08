Cómo desarrolla actividades el CAE, protocolo y disciplinas que "ya volvieron"

Cristián Dumé, desde la institución.

"Los socios han vuelto al club con muchas ganas. Pudimos tener habilitaciones de pelota a paleta, pelota mano, natación, atletismo, remo, tenis, y han vuelto a la actividad, junto con el gimnasio", destacó aAsimismo, apuntó: "La gente pide su turno, en la portería se pide el turno que reservó, el socio ingresa, desarrolla la actividad, cumple con los protocolos y luego se retira de la institución".Contó, en relación a la cantidad de gente que se permite en el lugar, aseveró: "Por ejemplo, en tenis, se puede jugar un doble (cuatro personas); en gimnasio, ocho personas por hora"."El club cuenta con cinco sedes, eso posibilita que podemos tener mayor cantidad de gente en el mismo horario, en diferentes sedes", aseveró. En este sentido, "mayor cantidad de socios pueden disfrutar del club", acotó.Al socio "cuando llega a la institución, se realiza la limpieza de manos con alcohol en gel, se le toma la temperatura, pasa por una alfombra sanitizante. Además, la actividad tiene sus protocolos como no compartir elementos de juego. En el caso del gimnasio hay una persona encargada de limpiar los elementos que se utilizaron", apuntó.Indicó asimismo que hubo "un descenso de cobranza, porque hubo gente que no pudo pagar la cuota. Los instamos a que abonen con un plan de pagos para poder ingresar nuevamente al club; no hemos perdido una gran cantidad de socios, y fue solo un 6 o 7 % nada más que solicitó la baja. Mucha gente ha retornado y la gente que estaba debiendo alguna cuota, se puso al día. Y eso hizo que estemos con los sueldos del club al día".