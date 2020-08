Durante la cuarentena, aumentaron un 80% las consultas en salud mental

Durante los meses de cuarentena, el aumento en los casos de coronavirus y el temor por la incertidumbre a lo que puede suceder, se incrementaron las consultas en salud mental.



"Lo que yo percibo en mi consultorio es una rotación en los motivos clásicos de las consultas, como la ansiedad, la depresión, los trastornos adaptativos", expresó a Elonce TV el doctor Fernando Fusaro.



"El motivo que causa esa ansiedad es lo que está rotando y la palabra cuarentena aparece en todos los motivos y quejas en las consultas. Esto en la parte de la psiquiatría y la psicología nos embarró mucho la cancha, porque hoy prácticamente no se puede generalizar", dijo.



Y agregó que "no hay persona que no esté afectada por la cuarentena y que requiera de la atención profesional. En un primer momento se dio como un alivio, esa desconexión con excusa, de la cuestión laboral, pero después empezamos a ver la gama de afectación que traía esta situación".



"No es lo mismo la persona que tiene un buen lugar para pasar la cuarentena, que tiene un sueldo asegurado, que la que no goza de esas condiciones. De repente las personas comenzaron a notar que los recursos económicos y psíquicos se empezaron acabar".



A su vez, el doctor, mencionó que "las personas tenemos un dispositivo químico que se enciende cuando automáticamente, está diseñado para activarse en plazos cortos, como en una situación de robo, alguna perdida, examen. Pero cuando estas situaciones que se prologan en el tiempo, este dispositivo se agota".



"Ningún cerebro está preparado para este estrés prolongado, donde uno no puede ver el final. Esta situación que no sabemos hasta cuándo se va a extender, está dejando una secuela", indicó.



Al respecto dijo que "la misma preocupación que tiene los médicos que tratan de encontrar el tratamiento que combata el virus, nos deja con una incertidumbre a los profesionales que trabajamos con la conducta, porque tenemos una nueva causa de patología y no sabemos cuánto eso afectará".



"Desde el lugar que ocupamos todos, debemos estimular de qué forma facilitamos para que haya una atención para las personas que padecen estas patologías y no se hacen entender", finalizó.