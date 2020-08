El consumo del dióxido de cloro "no es saludable y médicos no lo recomiendan"

El Ministerio de Salud de la Nación recordó que no está autorizado el uso de dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus u otras enfermedades ya que esa sustancia "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso".Mariano Kurosky, Ingeniero químico."Estos productos son de usos industrial, el dióxido de cloro que son dos átomos de oxígeno y uno de cloro, son utilizados, en su mayoría, para purificar agua, es decir un gas que se usa para potabilizar el agua", dijo.Y agregó que "también se lo utiliza como blanqueante del papel. Hay un desconocimiento total, para decir que hay que ingerir un desinfectante de uso externo, para algún tipo de problema bacteriano o virósico. Estos productos cumplen la función de bactericidas, herbicidas y fungicidas".El ingeniero aclaró que "al OMS nunca recomendó este producto, pero en caso de que exista un poco de dióxido de cloro en el agua porque quedan restos, su concentración es muy baja, y no afectan a la salud"."El consumo del dióxido de cloro llegó por un montón de consejos que aconsejaban su consumo. No es saludable y no es recomendado por los médicos, ni por la Organización Mundial de la Salud", indicó.En ese sentido, dijo que "sería como tomar desinfectantes. Hay medicamentos específicos para eso".