El Situ se reunió para tratar el tema de colectivos urbanos

Paraná Se reúne el órgano de monitoreo y control del transporte urbano en Paraná

Este martes se reunieron integrantes del Situ (Sistema Integrado de Transporte Urbano) para tratar el tema del paro de colectivos en la ciudad de Paraná.Ely hasta el mediodía de miércoles no se logró una solución.que "el balance que pudimos hacer de esta reunión es que las dos partes, tanto del Municipio como de la empresa buscan restituir el servicio".Sobre la posibilidad de que se finalice el contrato de concesión la concejala señaló que "al consultar cuales serían las consecuencias para la ciudad si el municipio tomara esta decisión, nos informaron que la empresa debería seguir prestando el servicio durante un año, pero la Municipalidad tendría que acceder a una nueva licitación"., peor no nos dijeron mayores definiciones", indicó.En relación a los reclamos que realizó la empresa, dijo que ""."Actualmente el problema es el dinero del pago de subsidios, pero sestemos que por más que se abone ese importe el servicio va a seguir siendo deficiente. El dinero solucionaría el problema actual, pero no lo haría por completo", resaltó.Al finalizar dijo que "como bloquel, donde los ciudadanos puedan decidir el medio para trasladarse, con recorridos eficientes y combinados".