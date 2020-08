Vehículos secuestrados: Demoras para los turnos y el "apuro" de los infractores

En infracción

Multas

Horario de atención y turnos

-de calle 9 de Julio 370- la atención al público es reducida y en consecuencia,con lo cual, se demora el retiro de los vehículos por parte de los conductores que estuvieron en infracción."El personal está trabajando en dos turnos porque son dos grupos de trabajo distintos para desdoblar, no tener tanta concentración de gente y respetar el distanciamiento social. Además, porque en caso que se enferme alguien de un grupo, puede retomar las tareas el otro y de esta forma se planifica la atención al público", explicó ael juez de Faltas de Paraná, Amado Siede.En ese sentido, Siede reconoció que es limitada la capacidad operativa en el Juzgado de Faltas, y "hace que los turnos les sean otorgados hasta cuatro días después"., señaló."Las personas se concentran en la puerta, lo que no está bien, y por más que les pedimos que mantengan el distanciamiento, no podemos evitar que se aglomeren; por suerte tienen barbijo y una de las normas cumplen", indicó.La mayoría son vehículos que están retenidos desde hace varias semanas en el edificio municipal de Cinco Esquinas. En general, corresponden a operativos de tránsito que si bien se dan en el marco del cumplimiento de la cuarentena, se detectan la falta de documentación habilitante, como carné de conducir, seguro, patente al día o titularidad."Hubo muchos secuestros de vehículos en los operativos, dado quey por otro lado, tambiénporque el conductor no porta el comprobante de su seguro, la documentación que debe tener y que son requisito para la circulación", explicó el magistrado en relación a las infracciones más comunes.En ese sentido, reiteró que los conductores deben transitar con "la licencia de conducir vigente, demostrar que su vehículo está asegurado y la autorización para circular en el mismo, a través de la tarjeta verde, azul o rosada en el caso de las motos"."La ordenanza 9211 rige el tránsito en la ciudad, y por algunas infracciones, como el no tener seguro o no acreditar el carnet o la tarjeta azul o verde, tienen como pena accesoria la retención del vehículo", aclaró.En las primeras semanas del aislamiento social preventivo y obligatorio existía la dificultad para recuperar las unidades por la falta de actividad en los Juzgados de Faltas.Ahora ocurre que se ha dado un fuerte encarecimiento, tras la actualización de la Unidad Fija (UF) que sirve para determinar los montos de las multas:Ahora para recuperar las unidades se deben abonar hasta cinco veces más por una multa, y también más por gasto de remoción y estadías en la ex-Terminal.(50 UF), pero afectando una rampa para discapacitados, una cochera o una parada de colectivo, desde 4.404 pesos (75 UF). El monto disminuye si se realiza un pago voluntario inmediato. A ello hay que sumarle el cobro de los gastos por remoción o traslado de grúa y la estadía diaria.Punto aparte, se le consultó por las quejas de conductores al tener que volver a pagar el sellado siendo que el turno le fue suspendido por la pandemia de coronavirus. "Tratamos de contemplar esos casos", acotó Siede. Y agregó: "Si bien acreditan que pagó el sellado y no pudo continuar el trámite, por esas situaciones, estamos tratando de hacer una excepción".El horario de atención en la dependencia ubicada en calle 9 de Julio 370 es de lunes a viernes de 7.15 o 7.30 a 12hs.Los turnos se otorgan previamente vía WhatsApp y deberán ser solicitados al número 343 155 144 966, desde el cual se le remitirá día y hora designados. O enviar un e-mail a juzgadodefaltas@gob.ar