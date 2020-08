Afirman que la gente "tomó el Acceso sur como una peatonal o costanera"

Vecinos de la zona sur de la capital entrerriana manifestaron su preocupación por la cantidad de gente que ha tomado el nuevo acceso a la ciudad, que todavía está en construcción, como un sector de recreación y reclamaron que se realicen controles."Es mucha la cantidad de gente que anda y no toman precauciones. Estamos un poco asustados por los contagios", dijo un comerciante, quien acotó que "vienen del centro, dejan los autos y salen a caminar o se sientan a tomar mates. Nosotros vivimos de la gente del barrio no de los de afuera", afirmó.Asimismo, dio cuenta de que "hay cero control. He llamado a la Policía pero no nos dan bolilla. Quienes vienen ni siquiera usan tapaboca. A partir de las 14 horas esto es una peatonal", graficó.Otro joven expresó que "esto es como una costanera. La gente estaciona el auto y sale a caminar o en bicicleta, que es increíble la cantidad de gente que anda".Acotó que el mayor movimiento no redunda en una mejora en cuanto a la comercial.